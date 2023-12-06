– Владимир Владимирович, правда ли, что на игре против Миная присутствовали скауты Базеля?

– Насколько мне известно, да. Смотрели вживую. Но и нашими другими игроками следят скауты. Не только при Дибанго.

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– Иван пока не является полноценным футболистом Кривбасса. Опция выкупа уже активирована?

– Эта опция будет активирована, скорее всего, в зимнее трансферное окно. Но у нас есть опция выкупа как зимой, так летом. Непосредственно мы с тренерским штабом и президентом будем решать, когда именно его активировать. Впереди переговоры с Левадией, самим футболистом. Поэтому еще рано об этом говорить. Самое главное – она есть. Дальше уже юридические дела.

- Можем ли мы говорить о других клубах, которые проявляют заинтересованность в Дибанго?

– Да, очень большой интерес к Ивану, многим другим нашим игрокам со стороны других клубов. Кривбасс сейчас – лидер УПЛ, поэтому это не удивительно.

– Много слухов и раздумий ходит по поводу вероятной суммы трансфера. Есть ли какой-нибудь минимум, за какой клуб мог бы согласиться отпустить одного из лидеров сегодняшнего Кривбасса – Ивана Дибанго?

– Этот минимум зависит от президента клуба. Но однозначно эта сумма будет больше, чем сейчас предлагают клубы. У нас уже сейчас есть некоторые предложения. Не только по одному игроку, по некоторым. Пока Кривбасс ставит перед собой задачу – попадание в еврокубки. Потому все будет решать президент в коммуникации с главным тренером клуба, – сказал Баенко пресс-службі Кривбасса.

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