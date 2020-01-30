"В Краматорске Мазяр бежал с кулаками", – Милько вспомнил период в Вересе

Полузащитник ковалёвского Колоса Вадим Милько признался, что был разочарован методами работы известного тренера Владимира Мазяра.

"До перехода в Колос я провел короткий промежуток времени в Вересе. Правда, уже после первого матча разочаровался в подходе Мазяра. Все эти маты – не мой формат общения. Я подошел к нему и честно объяснил, что не хочу больше играть за Верес. Да и условия там были специфическими.

Колос в следующем сезоне будет выступать на новом стадионе – УАФ проинспектировала арену, которую строят в Ковалевке

Как сейчас помню момент, когда на тренировке Артур Западня делал забегание, а ему прямо под ноги бросился петух. Я не придумываю: петух на тренировочное поле выбежал. После этого я понял, что играть там не буду. Когда забрал документы, сразу поехал домой. В тот же вечер решил пробежаться – чисто для себя.

Просто было неприятие всего, что там происходило. В первую очередь, поведение Мазяра была для меня неприемлемо. Я понимаю эмоции, но на стадион дети приходят, а он не только трехэтажным гнул – чуть до драк дело не доходило. Помню, после поражения в Краматорске с кулаками бежал к Ереме Кавациву. Я уже тогда точно понял: лучше дома посижу, чем так играть", – рассказал хавбек.

К слову, Милько провел за Верес только 1 матч в 2017 году. Ныне он защищает цвета Колоса, а Владимир Мазяр остается безработным после ухода из ФК Львов.

Полную версию интервью с Вадимом Милько читайте на "Футбол 24": "Мазяр триповерховим гнув – до бійки доходило": лідер Колоса – про втрачений шанс у Динамо і півня на тренуванні Вереса