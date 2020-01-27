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Колос в следующем сезоне будет выступать на новом стадионе – УАФ проинспектировала арену, которую строят в Ковалевке

19:45 175 Читати українською
Колос в следующем сезоне будет выступать на новом стадионе – УАФ проинспектировала арену, которую строят в Ковалевке
Павелко проинспектировал новую арену Колоса / фото УАФ

Делегация УАФ во главе с президентом организации Андреем Павелко посетила Ковалевку, где проинспектировала строительство новой арены Колоса.

"Арена, которую оборудуют подогревом поля и современной дренажной системой, будет соответствовать всем необходимым нормам УПЛ, в том числе требованиям использования системы VAR и организации телетрансляций матчей", – цитирует Павелко официальный сайт УАФ.

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Планируется, что стадион откроют в апреле. Он будет вмещать 5 тысяч зрителей.

Отметим, что сейчас команда из Ковалевки занимает 7 место в турнирной таблице УПЛ. В первой части сезона Колос проводил свои домашние матчи на Оболонь-Арене в Киеве.

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