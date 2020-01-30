"У Краматорську Мазяр біг із кулаками", – Мілько пригадав період у Вересі

Півзахисник ковалівського Колоса Вадим Мілько зізнався, що був розчарований методами роботи відомого тренера Володимира Мазяра.

"До переходу в Колос я провів короткий проміжок часу у Вересі. Щоправда, вже після першого матчу розчарувався у підході Мазяра. Усі ці матюки – не мій формат спілкування. Я підійшов до нього і чесно пояснив, що не хочу більше грати за Верес. Та й умови там були специфічними.

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Як зараз пам’ятаю момент, коли на тренуванні Артур Западня робив забігання, а йому просто під ноги кинувся півень. Я не вигадую: півень на тренувальне поле вибіг. Після цього я зрозумів, що грати там не буду. Коли забрав документи, одразу поїхав додому. У той же вечір вирішив пробігтися – суто для себе.

Просто було несприйняття всього, що там відбувалося. У першу чергу, поведінка Мазяра була для мене неприйнятною. Я розумію емоції, але на стадіон діти приходять, а він не те що триповерховим гнув – ледве до бійок не доходило. Пам'ятаю, після поразки в Краматорську з кулаками біг до Яреми Каваціва. Я вже тоді точно зрозумів: краще вдома посиджу, ніж так грати", – розповів хавбек.

До слова, Мілько провів за Верес лише 1 матч у 2017 році. Нині він захищає кольори Колоса, а Володимир Мазяр залишається безробітним після свого відходу з ФК Львів.

Повну версію інтерв'ю з Вадимом Мільком читайте на "Футбол 24": "Мазяр триповерховим гнув – до бійки доходило": лідер Колоса – про втрачений шанс у Динамо і півня на тренуванні Вереса