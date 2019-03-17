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"В конце тоннеля всегда есть свет", – Навас прокомментировал возвращение в состав Реала

08:52 22 Читати українською
"В конце тоннеля всегда есть свет", – Навас прокомментировал возвращение в состав Реала
Кейлор Навас / Соцсети

Голкипер Реала Кейлор Навас впервые за долгое время вышел в составе команды на матч чемпионата Испании.

62’ Иско
77’ Гарет Бейл
 

"Те, кто говорили, что я плохо тренировался, теперь должны признать, что были неправы. Или они меня не знают, или не видели тренировок.

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Все знают, как я тренируюсь. В конце туннеля всегда есть свет – с таким подходом я всегда и работаю. Хочу насладиться этим моментом, посмаковать его. Когда думаешь о будущем, теряешь настоящее.

Я работаю для того, чтобы тренер на меня рассчитывал, и сегодня солнце выглянуло из-за туч. Я всегда стараюсь быть полезным для команды. Эта ситуация сделает меня сильнее и более мотивированным", – цитирует Наваса Marca.

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Теги
Испания Реал Мадрид - Сельта Кейлор Навас Кейлор Навас Реал Мадрид Реал Мадрид
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