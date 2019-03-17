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"В кінці тунелю завжди є світло", – Навас прокоментував повернення у склад Реала

08:52 173 Читать на русском
"В кінці тунелю завжди є світло", – Навас прокоментував повернення у склад Реала
Кейлор Навас / Соцмережі

Голкіпер Реала Кейлор Навас вперше за довгий час вийшов у складі команди на матч чемпіонату Іспанії.

62’ Іско
77’ Гарет Бейл
 

"Ті, хто говорили, що я погано тренувався, тепер повинні визнати, що були неправі. Або вони мене не знають, або не бачили тренувань.

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Всі знають, як я тренуюся. В кінці тунелю завжди є світло – з таким підходом я завжди і працюю. Хочу насолодитися цим моментом, посмакувати його. Коли думаєш про майбутнє, втрачаєш сьогодення.

Я працюю для того, щоб тренер на мене розраховував, і сьогодні сонце виглянуло з-за хмар. Я завжди намагаюся бути корисним для команди. Ця ситуація зробить мене сильнішим і більш мотивованим", – цитує Наваса Marca.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид - Сельта Кейлор Навас Кейлор Навас Реал Мадрид Реал Мадрид
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