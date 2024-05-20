"Довбик пока один из лучших не только в своем клубе, но и в целом в Испании. Он действительно в порядке. Он прекрасно выбирает позицию на поле, его отличает умение читать игру. Благодаря этому он и забивает много голов.

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У Сикана очень агрессивная манера игры, он умело прессингует, умеет завоевать мяч и затем сохранить его. Мне нравится как он играет, считаю, что он вполне заслуженно забивает много мячей в чемпионате Украины. Ванат также много забивает во внутренних соревнованиях, он имеет прекрасную левую ногу. Как по мне, он также может выполнять роль вингера.

У Реброва действительно интересный выбор, потому что он располагает нападающими с разными характеристиками", – цитирует Яремчука "ТаТоТаке".

Напомним, Довбик в текущем сезоне забил 22 гола в 40 матчах, Сикан оформил 16 мячей в 41 поединке, а Ванат в 30 играх 14 раз оставлял свой автограф в воротах соперника. В свою очередь Яремчук сумел лишь 4 раза огорчить голкиперов из 29-ти возможных.

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