Украинский вингер вышел в стартовом составе на матч против Мидлсбро (6:1). Впрочем, Михаил Мудрик не смог доиграть встречу до финального свистка, поскольку Маурисио Почеттино решил заменить его на 46 минуте.

Челси – Мидлсбро – 6:1 – видео голов и обзор матча

"Что с Мудриком? Если вы смотрите игру, он получил желтую карточку (на 12 минуте). Он получил желтую карточку, а потом было действие в конце первого тайма, которое было слишком рискованным. Михаил едва снова не нарушил правила, а это могло закончиться второй желтой. Мы не хотели с ним рисковать. У нас проблема с предупреждениями с начала сезона. Это был ненужный риск, поэтому мы заменили его", – цитирует наставника "синих" Football.london.

Напомним, что Челси обыграл Мидлсбро в полуфинале Кубка английской лиги со счетом 6:1. Михаил Мудрик результативными действиями не отметился. В финале лондонцы сыграют против победителя пары Ливерпуль – Фулхэм.

Челси взял разгромный реванш у Мидлсбро и вышел в финал Кубка лиги – Мудрик не впечатлил