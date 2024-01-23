Челси разбил Миддлсбро по сумме двух матчей в полуфинале Кубка английской лиги. Отчет об игре на Стамфорд Бридж читайте на "Футбол 24".

Кубок английской лиги, полуфинал, ответный матч

Челси – Мидлсбро – 6:1 (по сумме двух матчей – 6:2)

Голы: Хаусон, 15 (аг), Фернандес, 29, Дисаси, 36, Палмер, 42, 77, Мадуэке, 81 – Роджерс, 88

Челси минимально проиграл Мидлсбро первый полуфинал, но дома взял уверенный реванш. Все решилось до перерыва – "синие" забили гостям из Чемпионшипа четыре гола.

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Первая голевая атака началась с паса в разрез от Чилуэла, после чего Стерлинг и Броя спровоцировали автогол. Перед вторым голом ключевой пас элегантно пяткой отдал Стерлинг, а затем Дисаси ассистировал на Энцо.

Мидлсбро совсем посыпался и под прессингом стал дарить мяч в простых ситуациях. Дисаси перехватил в центре поля, получил хорошую передачу от Стерлинга и сделал счет разгромным. Палмер сам отобрал мяч на линии штрафной и добил соперника четвертым голом. Во втором тайме Палмер оформил дубль, а Мадуэке сделал счет теннисным.

На выезде против Мидлсбро Мудрик вышел на замену и ничем себя не проявил. Но сегодня Маурисио Почеттино доверил Михаилу место в старте. Украинец закрыл левый фланг, сформировав группу атаки со Стерлингом, Палмером и Броей.

К сожалению, отчетный матч тоже нельзя занести Мудрику в актив. Он часто принимал неудачные решения, рывки что с мячом, что без мяча завершались потерями, а голевые атаки Челси развивал через другой фланг с участием Стерлинга.

Из позитива можно выделить только три перехвата на чужой половине. Единственный удар украинца легко заблокировали. Мудрику еще записали желтую карточку за споры с арбитром. Неудивительно, что тренер заменил Михаила в перерыве на Мадуэке.

Ждем следующего шанса для Мудрика. Возможно, в финале Кубка лиги, где Челси сыграет с победителем пары Ливерпуль – Фулхэм.