Ливерпульский клуб четко дал понять, что цифры не всегда совпадают с действиями на поле.

Накануне Эвертон в 1/8 финала Кубка английской лиги разгромил Бернли со счетом 3:0. Украинский защитник Виталий Миколенко вышел с первых минут и провел на поле весь матч. Статистический портал SofaScоre оценил действия нашего земляка в 6,5 балла, что стало самой низкой оценкой в команде (среди тех, кто провел всю игру).

Миколенко помог Эвертону выйти в четвертьфинал, Челси уверенно победил без Мудрика: Кубок английской лиги

В свою очередь другого мнения относительно игры Миколенко были в самом клубе. Пресс-служба Эвертона в социальной сети Х (экс-Твиттер) опубликовала твит, в котором отметила действия украинского защитника. "Мико в прекрасной форме", – говорится в сообщении, подкрепленном статистическими данными Виталия в этой игре (7 возвратов владения мячом, 2 перехвата, 6 выносов, 10 входов в последнюю треть поля).

К слову, похожей была ситуация с Ильей Забарным в матче Кубка лиги с Ливерпулем – украинский защитник уже традиционно провел добротный поединок, неоднократно спасал от гола и даже косвенно принял участие в забитом мяче своей команды, однако SofaScore и WhoScored поставили ему самую низкую оценку.

Напомним, в текущем сезоне Миколенко провел за Эвертон 9 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

Ливерпуль одолел Борнмут и пробился в четвертьфинал Кубка лиги – Нуньес положил шедевр, солидное выступление Забарного