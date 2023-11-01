В среду прошли 6 матчей Кубка английской лиги. Отчет о трех из них читайте на "Футбол 24".

Кубок английской лиги, 1/8 финала

Эвертон – Бернли – 3:0

Голы: Тарковски, 13, Онана, 53, Янг, 90+3

Ипсвич – Фулхэм – 1:3

Голы: Беггот, 79 – Уилсон, 9, Мунис, 50, Кейрни, 77

Челси – Блэкберн – 2:0

Голы: Бадиашиль, 30, Стерлинг, 59

Шон Дайч не дал Виталию Миколенко отдохнуть во второстепенном турнире. Украинец отбегал все 90 минут матча против Бернли и помог команде пройти в следующий этап. Тарковски и Онана отличились в дебюте каждого из таймов, 38-летний Янг поставил жирную точку.

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У Фулхэма не было проблем на поле одного из лидеров Чемпионшипа – Ипсвича. Лондонцы отгрузили 3 гола "трактористам", которым следует сконцентрироваться на выходе в элиту.

Еще одна битва столицы против второго дивизиона – Челси принимал Блэкберн. Михаил Мудрик до сих пор недоступен из-за травмы, однако партнеры уверенно выполнили задание. Точные удары Бадиашиля и Стерлинга обеспечили "синим" место в четвертьфинале.

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