Ліверпульський клуб чітко дав зрозуміти, що цифри не завжди збігаються з діями на полі.

Напередодні Евертон в 1/8 фіналу Кубка англійської ліги розгромив Бернлі з рахунком 3:0. Український захисник Віталій Миколенко вийшов з перших хвилин і провів на полі весь матч. Статистичний портал SofaScоre оцінив дії нашого земляка у 6,5 бала, що стало найнижчою оцінкою в команді (серед тих, хто провів усю гру).

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Натомість іншої думки щодо гри Миколенка були у самому клубі. Прес-служба Евертона у соціальній мережі Х (екс-Твіттер) опублікувала твітт, в якому відзначила дії українського захисника. "Мико у чудовій формі", – зазначено у повідомленні, підкріпленому статистичними даними Віталія у цій грі (7 повернень володіння м'ячем, 2 перехоплення, 6 виносів, 10 входів у останню третину поля).

До слова, схожою була ситуація з Іллею Забарним у матчі Кубка ліги з Ліверпулем – український захисник вже традиційно провів добротний поєдинок, неодноразово рятував від гола і навіть опосередковано взяв участь у забитому м'ячі своєї команди, натомість SofaScore і WhoScored поставили йому найнижчу оцінку.

Нагадаємо, у поточному сезоні Миколенко провів за Евертон 9 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

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