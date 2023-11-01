Кубок английской лиги, 1/8 финала

Борнмут – Ливерпуль – 1:2

Голы: Клюйверт, 64 – Гакпо, 31, Нуньес, 70

Забарный установил крутое достижение в АПЛ, став уникальным игроком Борнмута

Борнмут под проливным дождем и шквальным ветром принимал Ливерпуль. Гости с первых минут захватили инициативу и пытались комбинировать у ворот соперника, подолгу держа мяч. "Вишни" согласились на предложенную тактику соперника, сделав ставку на быстрые контратаки. Одна из них едва не завершилась голом на 12-й минуте: Клюйверт получил заброс во вратарскую и на глазах удивленного Гомеса слета пробил – Келлехер в прыжке забрал. Через мгновение защитник "красных" снова провалился и едва не позволил Джастину забить.

Ливерпуль огрызнулся выпадом, но Забарный не позволил Собослаю навесить во вратарскую, выбив на угловой. На 19-й минуте Салах вышел один на один, но умудрился не попасть в сетку, целясь в дальний угол. Правда, через мгновение боковой арбитр поднял флажок, поэтому недовольство болельщиков действиями египтянина быстро забылось.

В середине тайма Кристи упустил прекрасную возможность вывести Борнмут вперед: Билинг получил диагональ на правый фланг, сбросил под удар Раяну в район одиннадцатиметровой отметки, но тот пробил мимо ворот. Ливерпуль организовал свою атаку, однако Забарный сначала вынес сферу на угловой, а через мгновение был первым на мяче после подачи со стандарта, выбив в поле. Впоследствии Эллиот стрелял в нижний угол, но Раду среагировал. Качели продолжились, и уже Келлехер спасает после удара Солонке.

На 31-й минуте Ливерпуль вышел вперед. Забарный вынес сферу после навеса с углового, та отскочила к Эллиоту, Харви пробил, Раду отбил, но Гакпо был первым на добивании. Цимикас пытался нанести дальний удар – Забарный заблокировал. Вскоре снова не повезло Собослаю – мяч после его удара с линии штрафной прошел в сантиметрах от левой стойки. Борнмут мгновенно убежал в контратаку, которую с острого угла завершал Семеньо – четко в руки Келлехеру. В конце тайма Клюйверт на крейсерской скорости прорвался по центру и пытался вывести Соланке один на один с голкипером, отдав пас налево. Доминик на мгновение затормозил и момент был упущен.

Сразу после перерыва Скотт пытался закрутить под перекладину Ливерпуля – слишком высоко. Впоследствии Соланке выводили на свидание с голкипером по правому флангу, но он смог лишь неточно пробить с острого угла. Брентфорд продолжил нагнетать и уже Матип не позволил Забарному замкнуть навес со штрафного, сняв мяч с головы украинца.

На 60-й минуте оборона Борнмута позволила Салаху принять навес во вратарскую и пробить. Мяч прошел мимо дальней стойки. Через мгновение Семеньо оказался перед воротами мерсисайдцев. Сфера срезалась с ноги, а Антуан упустил, наверное, лучший момент "вишен". Почти сразу Таверниер стрелял под перекладину – неточно. В конце концов, количество переросло в качество и Клюйверт сумел результативно замкнуть навес с углового на дальнюю штангу – 1:1. Гомеса, который должен был страховать ворота, на тот момент максимально отвлекал Забарный, став, таким образом, соавтором взятия ворот.

Уже в следующей атаке Семеньо убежал по левому флангу и отдавал в центр, но Матип успел перехватить передачу. На 70-й минуте Ливерпуль во второй раз вышел вперед: Нуньес получил передачу слева, сместился ближе к центру и практически с линии штрафной забросил Раду за шиворот.

На последних минутах Борнмут создал несколько опасных моментов, но завершить их хорошим ударом не удалось. Подопечные Юргена Клоппа на классе довели встречу до победы и вышли в следующую стадию соревнований.

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