"Да, у нас обновленный состав, но это будет и новый чемпионат. В прошлом году тоже был обновленный состав – он почти ежегодно меняется. Так что просто готовимся к новому чемпионату.

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Каких-либо особенностей в тренировочном процессе перед матчем с Металлистом 1925 не было. Все как обычно, ничего не менялось. Тактически, эмоционально и физически команда хорошо подготовлена. Думаю, мы готовы к чемпионату. С первой недели было ясно, чего от нас требует тренерский штаб, и мы работаем в этом направлении.

В чем основные отличия тренировок Де Дзерби и Йовичевича? Каждый тренер – индивидуальность и имеет свое видение футбола. У кого-то более комбинационный стиль, у кого-то более острый футбол – все отличаются друг от друга.

Возможно, уже прошло много времени и в мире забывают, какие события происходят в Украине. Наша цель – через игры напоминать всему миру о том, что ничего не закончилось, и о том, какие зверства происходят у нас, в Украине", – цитирует Мудрика официальный сайт Шахтера.

Напомним, "горняки" во вторник, 23 августа, будут открывать новый сезон УПЛ поединком против Металлиста 1925. Начало встречи в 13:00.

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