В Италии приостановили все спортивные турниры

В Италии будут проходить только международные матчи, но и те без зрителей / Фото из открытых источников

Смертельная болезнь парализовала все спортивные мероприятия на Апеннинах.

Национальный олимпийский комитет Италии на своем официальном сайте сообщил о прекращении всех спортивных соревнований в стране до 3 апреля.

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Причиной остановки турниров стала эпидемия коронавируса в Италии. Отмечается, что итальянский олимпийский комитет не может повлиять на международные турниры, поэтому домашние матчи итальянских клубов в еврокубках будут проходить по графику, но без зрителей.

Напомним, вспышка смертельной болезни впервые был зафиксирована в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. Вирус отличается высокой смертностью и скоростью заражения. От него уже умерло более 3,8 тысячи человек. Италия – крупнейший очаг болезни в Европе, а также лидер по смертности.

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