"Нерадзурри" длительное время вели переговоры с 26-летним аргентинцем о пролонгации контракта. Как сообщает Italian Football TV, Лаутаро Мартинес продлит соглашение с Интером до 2029 года.

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Источник информирует, что нападающий будет получать 9 млн евро за сезон, а также предусмотрены бонусы. Лаутаро станет одним из самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Италии. Сейчас самая большая зарплата у Виктора Осимхена, которая составляет 10 миллионов евро.

Напомним, что аргентинский нападающий выступает в составе "нерадзурри" с 2018 года. В общем Лаутаро сыграл за Интер в 282 матчах, забив 129 голов и оформив 43 ассиста. С миланским клубом Мартинес дважды завоевывал титул чемпиона Италии и Кубок Италии, а также три раза выигрывал Суперкубок.

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