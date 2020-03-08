Гіганти проти вірусу: Роналду та Лукаку покликані врятувати сезон Серії А

Поєдинку 26-го туру Серії А Ювентус – Інтер передувала низка подій, яка могла завадити не лише цій грі, а усьому чемпіонату.

Серія А найбільше серед топ-5 чемпіонатів постраждала через поширення коронавірусу – за два тижні були зіграні лише чотири матчі чемпіонату замість двох повноцінних турів та ще й півфіналів Кубка Італії. Чиновники намагаються вирішити проблему з календарем, адже потрібно встигнути завершити кампанію вчасно. Євро-2020 не дає змоги грати на тиждень-два довше. Наразі компромісним рішенням стало проведення усіх масових заходів, зокрема і футбольних матчів, без глядачів. Проте звучать і більш радикальні заяви. Президент Італійської асоціації футболістів Даміано Томассі закликав припинити чемпіонат негайно і не чекати, поки хтось із гравців захворіє. Мусимо визнати, створити переполох йому таки вдалося.

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Натомість італійська преса видихнула з полегшенням. На Апеннінах переконані, що відновлення чемпіонату, нехай навіть при порожніх трибунах, може дещо розвіяти негативну атмосферу та навіть депресію, яка поглинула країну. Важливу роль тут мусить відіграти поєдинок тамтешніх грандів – Інтера та Ювентуса. "Гіганти говорять мовчки" – такий заголовок прикрашав сьогодні передовицю Gazzetta dello Sport на фоні Роналду та Лукаку. "Нам потрібні їхні голи. Не для видовищності – вони повинні порушити тишу", – пише видання.

Не просто так саме Лукаку і Роналду стали обличчям майбутнього протистояння. І це попри приїзд Антоніо Конте на колись рідний стадіон. Якби не порожні трибуни, теплий прийом фахівцеві був би гарантованим, а тепер усі його імпульсивні викрики і підказки будуть найгучнішим звуком, який почують глядачі телетрансляції.

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Цікаво, що були всі шанси побачити Лукаку та Роналду на полі у формі однієї команди. Влітку Ювентус теж цікавився бельгійцем, але не зміг розпродати своїх нападників (як мінімум двох із тріо Ігуаїн-Манджукіч-Дибала). Та й сам Ромелу зізнавався, що йому більше до вподоби прийти в команду, яка кине виклик фавориту, ніж здобути "легкий" титул без належної конкуренції. Зрештою, звинуватити Лукаку в неправильному виборі неможливо: він став символом відродженого Інтера, реанімував свою кар'єру і найголовніше – регулярно забиває.

Якщо повертатися до протистояння двох топ-бомбардирів, то статистично Роналду виглядає переконливіше. Кріштіану у поточному розіграші Серії А забив 21 гол, тоді як Лукаку – 17. Ювентус більше залежить від свого форварда, адже у Кріштіану 44% забитих м'ячів команду, а частка бельгійця у гольових здобутках Інтера складає 35%. Однак обидві цифри досить серйозні. В лізі лише один гравець перевершує їх обох за цим показником – Чіро Іммобіле забив 27 із 60 голів Лаціо (45%). Окрім того, Роналду частіше за Лукаку пробиває по воротах (2,48 проти 1,50 за гру), створює більше шансів (1,62-1,46), але поступається у реалізації (24% -31%). Словом, за значенням для своїх клубів ці постаті співставні, тому цікаво, хто стане героєм вечора. А можливо, ним виявиться хтось зовсім інший, як от Пауло Дибала у минулій зустрічі цих команд.

Прийдешнє дербі Італії вже стало багатостраждальним. Сторони встигли обмінятися "уколами" в пресі через скасування та перенесення гри. Президент Інтера звинуватив Юве у нечесній грі з календарем та бажанні отримати несправедливу вигоду. Дісталося навіть очільнику Серії А. Натомість туринці наголосили на недоцільності маніпуляцій та резонансних заяв на фоні питання життя та здоров'я гравців, персоналу та тисяч простих уболівальників.

Турнірне становище спонукає обидві команди битися виключно за перемогу. Особливо це стосується Інтера. Команда Антоніо Конте останнім часом пригальмувала і вже опустилася на третю сходинку. Навіть вигравши матчі, які мають у запасі, "нерадзуррі" не наздоженуть Лаціо, а от поразка відчутно вдарить по чемпіонських амбіціях та перспективах міланців. Натомість у Ювентуса ситуація не така критична, але відпускати колектив Сімоне Індзагі у відрив теж не можна. "Орли" – це команда, яку буде дуже важко зупинити, якщо дати їй відчути впевненість. Та й Мауріціо Саррі не повинен дати розслабитися "старій синьйорі". Фахівець досі перебуває під тиском, оскільки очікування від його роботи в Турині були і залишаються вищими за поточні результати.

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Дуже прикро, що матч відбудеться без глядачів. Однак наразі найважливіше – це здоров'я людей. А ще потрібно докласти усіх зусиль, щоб таки дограти сезон, адже ще одного перенесення/скасування матчів календар просто не витримає. Саме такий топовий поєдинок, як Ювентус – Інтер може стати лакмусовим папірцем, який покаже, наскільки теперішнє рішення життєздатне. Звісно, без уболівальників втрачається шарм найцікавішого розіграшу Серії А за останні роки, але дербі Італії – це завжди видовище. Навіть у таких екстремальних умовах.

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