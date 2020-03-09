"Клоуны": капитан Аталанты обозвал журналистов из-за угрозы подхватить коронавирус

Капитан Аталанты Алехандро Гомес не хотел общаться с журналистами накануне матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Валенсии.

По прилету в Испанию тамошние журналисты пытались взять комментарий у капитана бергамасков сразу в аэропорту. Аргентинец подчеркнул, что репортеры игнорируют предостережения по предотвращению распространения коронавируса.

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Однако журналистов это не остановило, и они продолжили осаду Гомеса, на что он возмущенно отреагировал: "Клоуны".

Напомним, матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Валенсией и Аталантой, который состоится 10 марта в 22:00, пройдет за закрытыми дверями из-за эпидемии коронавируса.

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