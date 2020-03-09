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"Клоуны": капитан Аталанты обозвал журналистов из-за угрозы подхватить коронавирус

20:55 77 Читати українською
"Клоуны": капитан Аталанты обозвал журналистов из-за угрозы подхватить коронавирус
Алехандро Гомес / фото из открытых источников

Капитан Аталанты Алехандро Гомес не хотел общаться с журналистами накануне матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Валенсии.

 

По прилету в Испанию тамошние журналисты пытались взять комментарий у капитана бергамасков сразу в аэропорту. Аргентинец подчеркнул, что репортеры игнорируют предостережения по предотвращению распространения коронавируса.

Валенсия – Аталанта и еще один топ-матч Лиги Европы состоятся за закрытыми дверями

Однако журналистов это не остановило, и они продолжили осаду Гомеса, на что он возмущенно отреагировал: "Клоуны".

Напомним, матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Валенсией и Аталантой, который состоится 10 марта в 22:00, пройдет за закрытыми дверями из-за эпидемии коронавируса.

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Теги
коронавирус Лига чемпионов Аталанта Аталанта Валенсия - Аталанта Алехандро Папу Гомес Алехандро Папу Гомес
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