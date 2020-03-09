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В Італії призупинили всі спортивні турніри

22:16 1154 Читать на русском
В Італії призупинили всі спортивні турніри
В Італії проходитимуть лише міжнародні матчі, та й ті без глядачів / Фото з відкритих джерел

Смертельна недуга паралізувала всі спортивні заходи на Апеннінах.

Національний олімпійський комітет Італії на своєму офіційному сайті повідомив про припинення всіх спортивних змагань в країні до 3 квітня.

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Причиною зупинки турнірів стала епідемія коронавірусу в Італії. Зазначається, що італійський олімпійський комітет не може вплинути на міжнародні турніри, тому домашні матчі італійських клубів в єврокубках будуть проходити за графіком, але без глядачів.

Нагадаємо, спалах смертельної недуги вперше було зафіксовано у грудні минулого року в китайському місті Ухань. Вірус відзначається високою смертністю та швидкістю зараження. Від нього вже померло понад 3,8 тисячі осіб. Італія – найбільший осередок хвороби у Європі, а також лідер за смертністю.

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Теги
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