Апелляционный суд Италии отменил решение о технических поражениях Салернитаны и Болоньи в матчах против Удинезе и Интера соответственно.

Салернитана все же сыграет отмененный поединок с Удинезе, который не состоялся 21 декабря, поскольку органы здравоохранения региона Кампания не пустили команду на матч, сообщает Calciomercato.

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Также "морским конькам" вернули 1 очко, которое сняли из-за неявки на матч, поэтому теперь у Салернитаны 13 пунктов в активе и 2 игры в запасе. Также суд отклонил требование Интера засчитать Болонье техническое поражение и обязал назначить дату переигровки – "россоблу" оказались на карантине, из-за чего и не явились на поединок.

По этим причинам не состоялись матчи Аталанта – Торино, Салернитана – Венеция и Фиорентина – Удинезе, но решения по ним будут приняты позже.

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