Апеляційний суд Італії скасував рішення про технічні поразки Салернітани та Болоньї в матчах проти Удінезе та Інтера відповідно.

Салернітана все ж зіграє скасований поєдинок з Удінезе, який не відбувся 21 грудня, оскільки органи охорони здоров'я регіону Кампанія не пустили команду на матч, повідомляє Calciomercato.

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Також "морським коникам" повернули 1 очко, яке зняли через неявку на матч, тож тепер Салернітана має 13 пунктів у активі та 2 гри в запасі. Також суд відхилив вимогу Інтера зарахувати Болоньї технічну поразку та зобов'язав призначити дату перегравання – "россоблу" опинились на карантині, через що і не з'явились на поєдинок.

Через ці причини не відбулись матчі Аталанта – Торіно, Салернітана – Венеція та Фіорентина – Удінезе, але рішення щодо них будуть ухвалені пізніше.

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