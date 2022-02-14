Пирло может возобновить тренерскую карьеру в худшей команде Серии А
22:06 - Читати українською
Бывший наставник Ювентуса Андреа Пирло близок к возвращению на работу тренером в Серии А.
Пирло получило предложение возглавить Салернитану, сообщает La Gazzetta dello Sport. Специалисту предлагают контракт на четыре года.
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Как сообщает Milan News, кроме Андреа руководство "коньков" предлагало работу Дженнаро Гаттузо, Делио Росси и Клаудио Раньери, но все трое отказались.
Добавим, что Пирло работал главным тренером всего один сезон – итальянская легенда возглавлял Ювентус в кампании 2020/21.
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