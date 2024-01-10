Итальянский футбол готовится провести реформу: Серии А, В и С уменьшатся до 18 команд.

11 марта состоится внеочередное собрание, созванное Федеральным советом, на котором будет разработана реформа чемпионата Италии. Как информирует Goal, президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина намерен снизить количество участников в трёх итальянских дивизионах – Серии А, Серии В и Серии С.

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Сообщается, что Серия А и Серия В сузится с 20 до 18 команд, а Серия С, которая сейчас состоит из трёх дивизионов – с 60 до 18 команд.

Согласно источнику, топ-клубы Италии восприняли эту новость положительно, а маленькие и средние команды – напротив, выразили протест по поводу реформ. Это объясняется нежеланием терять место в своём дивизионе и хорошие контракты, связанные с телевизионными правами. Гранды, наоборот, получат возможность разгрузить свой календарь под еврокубки.

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