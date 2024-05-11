В рамках субботней программы 37-го тура АПЛ 2023/24 провели несколько матчей. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2023/24, 37-й тур

Борнмут – Брентфорд – 1:2

Голы: Соланке, 90 – Мбемо, 87, Висса, 90+5

Вест Хэм – Лутон – 3:1

Голы: Ворд-Праус, 54, Соучек, 66, Ирти, 77 – Локонга, 6

Вулверхэмптон – Кристал Пэлас – 1:3

Голы: Кунья, 68 – Олисе, 26, Матета, 28, Эзе, 73

Эвертон – Шеффилд Юнайтед – 1:0

Голы: Дукуре, 31

Ньюкасл – Брайтон – 1:1

Голы: Лонгстафф, 45+5 – Велтман, 18

Тоттенхэм – Бёрнли – 2:1

Голы: Порро, 32, Ван де Вен, 82 – Бруун-Ларсен, 25

Ман Сити приблизился к чемпионству после погрома в Лондоне – неожиданный герой "горожан" оформил первый дубль в карьере

Лутон де-факто вылетел из АПЛ. Подопечные Роба Эдвардса на выезде проиграли Вест Хэму (1:3), пропустив трижды после перерыва. Вследствие этой неудачи симпатичный новичок держится в трех очках от спасительной 17-й позиции, где засел Ноттингем. У "лесников" такая разница голов, которую за один тур не отыграть – "минус 18" против "минус 31" у "шляпников".

В центральном матче тура Арсенал сыграет на Олд Траффорд с МЮ. Прогноз на матч от лицензионного букмекера GGBET: победа "канониров". Коэффициент на успех Арсенала – 1,39. Потенциальная победа МЮ – 7,29, а ничья – 5,29. Специалисты ожидают очень результативного матча. На стандартный тотал больше (2,5) букмекер GGBET выставил коэффициент 1,34, тогда как на тотал меньше можно поставить за 3,31.

Если Лутон вылетел де-факто, то Бёрнли отправляется в Чемпионшип и де-юре. Подопечные Венсана Компани потерпели поражение от Тоттенхэма (1:2) – до спасительной семнадцатой строчки осталось аж пять баллов. "Шпоры" же прервали 4-матчевую серию поражений, приблизившись к зоне ЛЧ (ее замыкает Астон Вилла) на расстояние четырех пунктов. У обоих претендетов на четвертую строчку остается по два матча в чемпионате.

Борнмут потерпел драматичное поражение от Брентфорда (1:2). Хозяева забили первый еще на 27-й минуте усилиями Соланке, но его не засчитали из-за офсайда. После этого счет не менялся до 87-й минуты, пока гости не поймали соперника на контратаке – Мбемо переиграл голкипера с передачи Виссы. Вины Забарного в первом пропущенном не было.

"Вишенки" отыгрались на 90-й после навеса на Соланке, однако всего через пять минут Висса восстановил преимущество "пчел" (теперь ассистировал Мбемо). Для украинских болельщиков второй гол Брентфорда воспринимается неоднозначно – с одной стороны, ответственность за него должен распределить Забарный, который не смог накрыть Виссу в начале контрвыпада и дал слишком много свободы Йоану в завершающей фазе в штрафной.

С другой стороны, решающая контратака началась с прекрасного перевода Ярмолюка. Егор вышел на 87-й минуте и стал триумфатором в "дерби украинцев". Турнирного значения поединок не имел.

Эвертон в параллельной встрече удержал победу над Шеффилдом (1:0), оторвавшись от тройки аутсайдеров на 14 зачетных баллов. Похоже, Миколенко не вылетит из АПЛ даже при очередном снятии очков с "ирисок". Обидно, что из-за травмы голеностопа Виталий не попал в заявку.

Роберто Де Дзерби, в свою очередь, остановил Ньюкасл на Сейнт-Джеймс Парк (1:1). Ничья с Брайтоном может болезненно ударить по "сорокам". Подопечные Эдди Хау пока остаются на шестой позиции, однако отрыв от МЮ и Челси составляет всего три пункта – причем у обоих конкурентов есть игра в запасе. Тайн-уирцы рискуют пролететь мимо еврокубков.

Вулверхэмптон же потерпел поражение от Кристал Пэлас (1:3). Команда Оливера Гласнера довела беспроигрышную серию до пяти туров, выиграв четыре матча. Среди их "жертв" на этом отрезке – Ливерпуль, МЮ, Ньюкасл и Вест Хэм. Круто!

Love your enemy