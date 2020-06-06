В Италии футболист повторил супергол Роналду и получил подарок от португальца

Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду отметил умение болельщика Наполи Франческо Салерно.

Свой гол Франческо забил еще два года назад. Он оказался близнецом мяча, который Роналду забил Ювентусу, выступая за Реал. Тот матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2017/18 Реал выиграл со счетом 3:0, а Криштиану даже удостоился аплодисментов фанатов соперника.

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Всего несколько дней назад Солерно, который является болельщиком Наполи, получил в подарок футболку Роналду, сообщает Gazzetta dello Sport. Португалец расписался на ней и написал: "Для Франческо, отличный гол".

Напомним, после завершения того сезона Роналду перешел в Ювентус. Сумма трансфера составила 117 млн ​​евро. В нынешнем сезоне 35-летний форвард принял участие в 22 матчах чемпионата Италии, в которых стал автором 21 забитого мяча и отдал три результативные передачи.

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