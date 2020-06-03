Роналду мотивирует Ювентус перед возобновлением сезона – показатели португальца поражают

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду готовится ярко завершить сезон, приостановленный из-за пандемии коронавируса.

Роналду прибыл на очередную тренировку туринского клуба за 4 часа до начала занятий, сообщает AS. Португалец позанимался самостоятельно. После этого к нему присоединились партнеры, которые прибыли на базу позже.

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По информации издания, результаты тестов Роналду доказывают, что его усилия не прошли даром. Сейчас Криштиану находится в лучшей форме, чем он был до карантина. В нынешнем сезоне 35-летний форвард сыграл 22 матча чемпионата Италии, в которых стал автором 21 забитого мяча и отдал три результативные передачи

Напомним, возобновления чемпионата Италии планируется на 20 июня. Перед этим будут сыграны полуфиналы и финал Кубка Италии – соперником Ювентуса в 1/2 является Милан.

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