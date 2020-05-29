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Роналду из-за коронавируса больше не первый по доходам в спорте – три футболиста в топ-5 и исторический лидер

21:55 78 Читати українською
Роналду из-за коронавируса больше не первый по доходам в спорте – три футболиста в топ-5 и исторический лидер
Криштиану Роналду / фото из соцсетей

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду потерял лидерство в обновленном списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

Американский журнал Forbes опубликовал новый рейтинг заработков профессиональных спортсменов. Первое место занял теннисист Роджер Федерер, за год заработав 106,3 миллиона долларов. Отметим, что эту сумма формируют доходы спортсменов, которые включают зарплату/призовые и выплаты по спонсорским контрактам. 38-летний швейцарец имеет 13 контрактов с брендами, каждый из которых выплачивает минимум 3 млн долларов.

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Вторым в рейтинге оказался Криштиану Роналду, заработавший всего на 1,3 млнменьше Федерера. Очевидно, если бы не решение игроков Ювентуса из-за пандемии коронавируса отказаться от зарплаты за несколько месяцев, у португальца были бы все шансы сохранить лидерство. Добавим, что в топ-5 попали еще два футболиста: капитан Барселоны Лионель Месси (104 млн) и форвард ПСЖ Неймар (95,5). Замыкает квинтет баскетболист Леброн Джеймс (88,2).

Добавим, что для Федерера это двойное историческое достижение. Во-первых, Роджер впервые за всю свою карьеру сумел подняться на вершину рейтинга. А во-вторых, швейцарец стал лишь вторым спортсменом после гольфиста Тайгера Вудса, которому удалось за год заработать более 100 миллионов долларов только на спонсорских контрактах. Осуществить такой скачок Федереру помогло соглашение с японским брендом Uniqlo, которое обеспечивает ему 300 миллионов за десять лет.

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Лионель Месси Лионель Месси Криштиану Роналду Криштиану Роналду Неймар Неймар Италия футбольные финансы
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