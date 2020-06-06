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В Італії футболіст повторив супергол Роналду та отримав подарунок від португальця

14:30 1078 Читать на русском
В Італії футболіст повторив супергол Роналду та отримав подарунок від португальця
Кріштіану Роналду / фото із соцмереж

Нападник туринського Ювентуса Кріштіану Роналду відзначив уміння вболівальника Наполі Франческо Салерно.

Свій гол Франческо забив ще два роки тому. Він виявився близнюком м'яча, який Роналду забив Ювентусу, виступаючи за Реал. Той матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2017/18 Реал виграв з рахунком 3:0, а Кріштіану навіть удостоївся оплесків фанатів суперника.

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Лише кілька днів тому Солерно, який є вболівальником Наполі, отримав в подарунок футболку Роналду, повідомляє Gazzetta dello Sport. Португалець розписався на ній і написав: "Для Франческо, відмінний гол".

Нагадаємо, після завершення того сезону Роналду перейшов у Ювентус. Сума трансферу склала 117 млн євро. У нинішньому сезоні 35-річний форвард взяв участь у 22 матчах чемпіонату Італії, в яких став автором 21 забитого м'яча і віддав три результативні передачі.

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Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Італія Відеоновини
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