79-летний Луиджи Рива был проинформирован о смертельном риске в случае отказа от операции.

Смерть Ривы стала шоком для врачей сардинской больницы Арнас Броцу. "У него было серьезное ишемическое заболевание. В понедельник утром специалисты предложили ангиопластику – операцию на сердце. Его проинформировали о риске смерти, но он решил подумать, а затем отказался.

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Для операции было необходимо его письменное согласие. Ничто не предвещало внезапного ухудшения", – цитирует Gazzetta dello Sport представителя медперсонала больницы.

Рива был госпитализирован в три часа ночи с воскресенья на понедельник и скончался в 19:10 по местному времени.

Джиджи Рива провёл за Кальяри 19 сезонов своей карьеры. В сезоне 1969/70 он привёл сардов к чемпионскому титулу Серии А, а в 1968-м выиграл чемпионат Европы в составе сборной Италии. Он является лучшим бомбардиром за всю историю "Скуадры адзурры" – 35 голов в 62 матчах.