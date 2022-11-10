Карло Анчелотти не станут наказывать за фразу о "придуманном арбитром пенальти".

Главный тренер Реала избежал четырёхматчевой дисквалификации за критику судейства после матча своей команды с Жироной (1:1). Как информирует Marca, следственный судья не увидел в комментариях Анчелотти каких-либо нарушений.

Анчелотти могут дисквалифицировать на 4 матча

По этой причине следственный судья испанской федерации футбола предложил дисциплинарному комитету закрыть "дело Анчелотти".

Напомним, что Анчелотти был недоволен назначенным в ворота Реала пенальти за игру Марко Асенсио рукой в собственной штрафной. Итальянский тренер утверждал, что, прежде чем попасть в руку Асенсио, мяч отскочил от его груди.

Реал потерпел сенсационное поражение от Райо Вальекано, пропустив три гола – "сливочные" потеряли лидерство в Ла Лиге