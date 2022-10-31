Карло Анчелотти может быть сурово наказан за критику судейства в матче Реал – Жирона (1:1).

Главного тренера Реала Карло Анчелотти могут наказать от двух до четырёх матчей дисквалификации за критику арбитража в матче 12 тура чемпионата Испании между Мадридом и Жироной. Об этом информирует AS.

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Федерация футбола Испании открыла дисциплинарный процесс в отношении тренера за высказывание в адрес арбитра Марио Мелеро Лопеса.

После матча Анчелотти заявил, что судья придумал пенальти в ворота Реала за игру Марко Асенсио рукой в своей штрафной. Карло утверждал, что, прежде чем попасть в руку Асенсио, мяч отскочил от груди футболиста.

Сообщается, что окончательное решение по этому делу будет принято после ЧМ-2022 в Катаре.

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