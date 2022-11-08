Реал после осечки с Жироной потерял лидерство в Ла Лиге. Каталонцы опережали чемпиона на два очка, но ситуация еще не была критической – "сливочным" для возвращения на вершину было достаточно переиграть Райо Вальекано. Отсутствие травмированного Бензема и дисквалифицированного Крооса казалось не очень большой проблемой для такой задачи.

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Впрочем, старт поединка на Вальекасе удивил поклонников Реала. Хозяева сразу со стартовым свистком пошли вперед, открыв счет уже на 5-й минуте – это Комесанья пробил с линии штрафной, замкнув прострел от Франа Гарсии с левого фланга. 1:0!

В дальнейшем Райо продолжал демонстрировать смелый футбол. Подопечные Андони Ираолы активно прессинговали и раскатывали комбинации на чужой половине поля. Были и врывания в штрафную с ударами, однако острых эпизодов в следующие 30 минут не возникало.

Впрочем, Реал тоже ничего опасного не создавал, изредка огрызаясь лонгшотами. Винисиус вообще был незаметным.

Тем не менее, подопечным Карло Анчелотти удалось перевернуть игру на ровном месте. На 34-й минуте Асенсио ворвался на правый край штрафной и упал после контакта с Франом Гарсией – видеоповтор показал, что это пенальти. Модрич уверенно его реализовал, а еще через четыре минуты Асенсо помог забить второй гол! Реал заработал угловой, Марко выполнил подачу, а Милитао ее замкнул. 1:2!

Райо Вальекано, однако, не собирался вот так просто отдавать очки. Команда Андони Ираолы пошла вперед и сравняла счет уже на 44-й минуте! Паласон пробил с правого края штрафной и попал в Алабу, Камельо подхватил отскок и забросил мяч на левый край, откуда мощно выстрелил Аьваро Гарсия – без шансов для Куртуа. 2:2!

Правда, сразу после этого Винисиус получил заброс от Асенсио и оказался прямо перед голкипером, пробив в касание. Мяч прошел рядом со стойкой. В итоге, отдыхать команды отправились при ничейных 2:2. Сенсация!

Оставалось выдержать второй тайм. Казалось, что Райо Вальекано будет очень трудно, но ничего подобного не произошло. Игра была такой же равной, как и в первом тайме. Хозяева выглядели даже немного активнее, что вылилось в пенальти на 65-й минуте – это Карвахаль сфолил в своей штрафной. Оскар Трехо подошел на отметку и бахнул на силу, однако Куртуа парировал!

К счастью для Райо, VAR заметил заблаговременный выход Тибо из ворот. Одна нога во время удара уже не стояла на линии. Пенальти пришлось перебивать. На этот раз Оскар Трехо не промахнулся – 3:2! Вальекано снова вырвался вперед.

Реалу необходимо было спасаться, однако и на этот раз подопечные Карло Анчелотти разочаровали. Несмотря на выход Камавинги, затем Диаса, Начо и Васкеса, ни одного момента за 20 минут после пропущенного гола "сливочные" не создали. Только на 89-й Родриго получил заброс от Асенсио и выстрелил по воротам с нескольких метров, но мяч улетел на трибуны!

За восемь компенсированных минут "бланкос" так и не смогли потревожить Димитриевски. В итоге, финальный свисток зафиксировал фантастическую победу Райо Вальекано, в результате которой Реал потерял лидерство в Примере.

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