Карло Анчелотті не каратимуть за фразу про "придуманого арбітром пенальті".

Головний тренер Реала уникнув чотириматчевої дискваліфікації за критику суддівства після матчу своєї команди з Жироною (1:1). Як інформує Marca, слідчий суддя не побачив у коментарях Анчелотті жодних порушень.

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З цієї причини слідчий суддя іспанської федерації футболу запропонував дисциплінарному комітету закрити "справу Анчелотті".

Нагадаємо, що Анчелотті був незадоволений призначеним у ворота Реала пенальті за гру Марко Асенсіо рукою у власному штрафному майданчику. Італійський тренер стверджував, що перш ніж потрапити в руку Асенсіо, м'яч відскочив від його грудей.

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