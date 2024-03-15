В Испании будут наказывать фанатов за просмотр футбольных матчей на балконах
Ла Лига дошла до абсурда, пытаясь заставить фанатов покупать билеты на футбольные матчи или же платить за подписку.
Во время домашних поединков Райо Вальекано в кадр трансляции регулярно попадают люди, которые смотрят матч на балконах собственных домов или приходят в гости к друзьям. Впрочем, скоро такую роскошную возможность смотреть игры с комфортом будут иметь разве что жители легендарного дома возле стадиона Авангард в Луцке.
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Дело в том, что Ла Лига планирует уведомлять компетентные органы обо всех выявленных фактах просмотра поединков на балконах. Владельцы квартир, в которых будут смотреть матчи таким способом, будут оштрафованы, сообщает Aficion Deportiva.
К слову, Райо Вальекано находится на 16-м месте турнирной таблицы Примеры. От зоны вылета мадридская команда из района Вальекас оторвалась на 4 очка.