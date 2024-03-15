Ла Лига дошла до абсурда, пытаясь заставить фанатов покупать билеты на футбольные матчи или же платить за подписку.

Во время домашних поединков Райо Вальекано в кадр трансляции регулярно попадают люди, которые смотрят матч на балконах собственных домов или приходят в гости к друзьям. Впрочем, скоро такую роскошную возможность смотреть игры с комфортом будут иметь разве что жители легендарного дома возле стадиона Авангард в Луцке.

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Дело в том, что Ла Лига планирует уведомлять компетентные органы обо всех выявленных фактах просмотра поединков на балконах. Владельцы квартир, в которых будут смотреть матчи таким способом, будут оштрафованы, сообщает Aficion Deportiva.

К слову, Райо Вальекано находится на 16-м месте турнирной таблицы Примеры. От зоны вылета мадридская команда из района Вальекас оторвалась на 4 очка.