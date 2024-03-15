Ла Ліга дійшла до абсурду, намагаючись змусити фанатів купувати квитки на футбольні матчі або ж платити за підписку.

Під час домашніх поєдинків Райо Вальєкано у кадр трансляції регулярно потрапляють люди, які дивляться матч на балконах власних домівок чи приходять у гості до друзів. Втім, невдовзі таку розкішну можливість дивитися ігри з комфортом матимуть хіба що мешканці легендарного будинку біля стадіону Авангард у Луцьку.

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Річ у тім, що Ла Ліга планує повідомляти компетентні органи про всі виявлені факти перегляду поєдинків на балконах. Власники квартир, у яких дивитимуться матчі таким способом, будуть оштрафовані, повідомляє Aficion Deportiva.

До слова, Райо Вальєкано перебуває на 16-му місці турнірної таблиці Прімери. Від зони вильоту мадридська команда з району Вальєкас відірвалася на 4 очки.