Неназванный игрок Бормухоса получил два удара по лицу и один удар по голове после финального свистка в матче молодёжного чемпионата Испании.

В минувшую субботу по окончании молодежного матча между Унион Депортива Вильяверде и Бормухосом 17-летний игрок гостей подвергся нападению во время массовой драки между командами. Направляясь в раздевалку, он получил два удара кулаком по лицу и ногой по голове. Об этом информирует официальный Твиттер Бормухоса.

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Сообщается, что в результате инцидента футболист потерял сознание, служба скорой помощи доставила его в севильскую больницу. Семья игрока подала жалобу в гражданскую гвардию на следующий же день.

Согласно источник, футболист-агрессор в составе Униона был выявлен. Ему грозит серьёзное наказание.

Гостевая команда раскритиковала главного арбитра встречи, который в протоколе матча даже не упомянул об этом неприятном инциденте.

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