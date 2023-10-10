Неназваний гравець Бормухоса дістав два удари по обличчю і один удар по голові після фінального свистка в матчі молодіжного чемпіонату Іспанії.

Минулої суботи після закінчення молодіжного матчу між Уніон Депортіва Вільяверде і Бормухосом 17-річний гравець гостей зазнав нападу під час масової бійки між командами. Прямуючи до роздягальні, він дістав два удари кулаком по обличчю та ногою по голові. Про це інформує офіційний Твіттер Бормухоса.

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Повідомляється, що внаслідок інциденту футболіст знепритомнів, служба швидкої допомоги доставила його в севільську лікарню. Сім'я гравця подала скаргу до цивільної гвардії наступного ж дня.

Згідно з джерелом, футболіст-агресор у складі Уніона був виявлений. Йому загрожує серйозне покарання.

Гостьова команда розкритикувала головного арбітра зустрічі, який у протоколі матчу навіть не згадав про цей неприємний інцидент.

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