Выяснение отношений между Садио Мане и Лероем Сане – далеко не первый случай внутренних разборок в Лиге чемпионов. Чего только стоит стычка двух игроков английского Блэкберна, произошедшая почти 30 лет назад. Но если баварцы дрались в раздевалке, то Грэм Ле Со и Дэвид Бэтти устроили потасовку на поле.

Практически в каждой команде случаются конфликты. Однако большинство из них так и остается тайной раздевалки и не попадает в прессу. Впрочем, даже в таких условиях можно насчитать добрый десяток публичных выяснений отношений между партнерами. И если некоторые происходят на тренировках, то наш скандальный эпизод случился не просто во время игры. Грэм Ле Со и Дэвид Бэтти пустили в ход кулаки в матче Лиги чемпионов.

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Предпоследний тур группового этапа ЛЧ 1995/1996, матч между Спартаком и Блэкберном. Сенсационный английский чемпион сохранял лишь математические шансы на выход в плей-офф. Плохие результаты и внутреннее напряжение в коллективе обусловили особую настроенность подопечных Рэя Харфорда, вышедших на поле "Лужников" по-настоящему заряженными. На 4-й минуте футболисты гостей Грэм Ле Со и Дэвид Бэтти оказались на фланге и одновременно бросились на мяч. Усилия оказались тщетными – тот выкатился за линию.

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Хозяева ввели мяч из-за боковой, Аленичев пытался прорваться к воротам, но свисток итальянского рефери Пьерлуиджи Пайретто остановил этот прорыв из-за фола. Именно в тот момент все заметили, что два игрока в красных футболках бросились с кулаками друг на друга. Камера с небольшим опозданием выхватила развязку той драки. Сближение, словесная перепалка и Ле Со с левой попадает кулаком в лицо партнеру. Хорошо, что неподалеку оказался капитан Блэкберна Тим Шервуд, взявший на себя роль миротворца.

Драчунов удалось растянуть, а судья удивил, ограничившись устными предупреждениями. Пайретто откровенно пожалел игроков Блэкберна и не продемонстрировал им даже желтую.

Бэтти всегда тянулся к мячу, а я время от времени просил его не располагаться так близко ко мне, – вспоминал Ле Со в своей автобиографической книге "Left field". – За две недели до инцидента в Москве на тренировке я прокинул мяч ему между ног, и он разозлился. Во время следующей игры в первом тайме он назвал меня эгоистом. В перерыве я попросил его повторить свои слова перед всеми, но он не смог. Вскоре мы успокоились и отправились на матч Лиги чемпионов.

В книге Грэм описывает ужасающий холод в Москве. А еще красноречиво называет раздевалки стадиона "холодными и жалкими". "Это было действительно пасмурное место", – пишет Ле Со. Плохие результаты, удручающая атмосфера, натянутые отношения – все это трансформировалось в драку. Бэтти принялся кричать на Ле Со, тот почувствовал определенную угрозу и зацедил партнеру в лицо.

Я сразу понял, что сломал свою левую руку. Я не боец. Я не правильно сжал кулак, – анализировал свое поведение Ле Со.

Грэм почувствовал сильную боль, однако доиграл первый тайм. В перерыве беседу с хулиганами провел тренер Харфорд и заявил, что ему "стыдно". В начале второго тайма Ле Со заменили, а после игры он попросил прощения у Бэтти перед всей командой. Еще через несколько часов Грэм снова принялся разговаривать с партнером в аэропорту. Его беспокоил тот эпизод, и он снова извинился перед Бэтти. "Не беспокойся из-за этого", – успокаивал Дэвид расстроенного товарища.

Ле Со в книге несколько раз развеивает миф о гомофобских обвинениях в адрес Бэтти. Поговаривали, что именно поэтому Дэвид начал конфликт с Ле Со, который имел особую репутацию. Пресса безжалостно раскритиковала Блэкберн (матч завершился поражением 0:3), а особенно досталось разбойникам. Вдобавок посыпались и догадки о причине конфликта. Журналисты периодически подозревали Ле Со в нетрадиционной ориентации, а драка с тафгаем Бэтти была хорошей возможностью связать эти вымышленные мифы.

В своей автобиографии, датированной 2001-м, Дэвид Бэтти тоже упоминает о драке с партнером, но акцентирует внимание на другом. В то время атмосфера в Блэкберне была ужасающей, команда вышла из-под контроля, а футболисты позволяли себе выпивать пиво перед матчами (в частности, накануне игры в "Лужниках"). С уходом Кенни Далглиша раздевалка стала неконтролируемой из-за мягкости Рэя Харфорда.

Шерингем, Ле Со, Гаскойн, Бэтти (слева – направо)

Ле Со очень болезненно переживал тот момент. Он вспоминал, как позвонил по телефону жене Мариане и сказал, что хочет умереть.

Я вернулся домой и не мог спать. Это было ужасно. Следующий день я провел дома. Я не читал газет, но знал, что они пишут что-нибудь плохое. Все звонили мне, поэтому я выключил телефон, – писал Ле Со.

Ему снова пришлось извиняться, но на этот раз публично. Вскоре Блэкберн оштрафовал обоих футболистов из-за этого резонансного эпизода. Прошел месяц и Дэвид Бэтти покинул Блэкберн, перебравшись в Ньюкасл. Грэм Ле Со задержался на "Ивуд Парк" до 1997-го, пока не стал футболистом Челси.

Скандал в Москве изменил жизнь каждого из участников. И если брутальный Дэвид Бэтти воспринял конфликт, как "один из", то Грэм Ле Со называл потасовку холодного вечера 22 ноября 1995-го событием, которое он хотел бы стереть со своей карьеры прежде всего.