В Германии впервые диагностирован коронавирус у профессионального футболиста

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23-летний защитник Ганновера Тимо Хюберс заболел коронавирусом, информирует Kicker.

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В прошлую пятницу Хюберс успешно сыграл за Ганновер в выездном матче против Нюрнберга – защитник отметился голом, а его команда победила со счетом 3:0. По возвращении домой, футболист посетил мероприятие, на котором контактировал с лицами, у которых, как оказалось, был коронавирус.

"Тимо вел себя абсолютно образцово. Он узнал, что человек, который был с ним на мероприятии, заражен коронавирусом, и сразу сообщил клубным медикам. До обнародования результатов теста он находился дома на карантине и не контактировал с одноклубниками", – обьяснил ситуацию спортивный директор Ганновера Герхард Зубер.

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