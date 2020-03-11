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В Германии впервые диагностирован коронавирус у профессионального футболиста

15:48 138 Читати українською
В Германии впервые диагностирован коронавирус у профессионального футболиста
Тимо Хюберс / Kicker

Опасную болезнь диагностирована игроку Второй немецкой Бундеслиги.

23-летний защитник Ганновера Тимо Хюберс заболел коронавирусом, информирует Kicker.

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В прошлую пятницу Хюберс успешно сыграл за Ганновер в выездном матче против Нюрнберга – защитник отметился голом, а его команда победила со счетом 3:0. По возвращении домой, футболист посетил мероприятие, на котором контактировал с лицами, у которых, как оказалось, был коронавирус.

"Тимо вел себя абсолютно образцово. Он узнал, что человек, который был с ним на мероприятии, заражен коронавирусом, и сразу сообщил клубным медикам. До обнародования результатов теста он находился дома на карантине и не контактировал с одноклубниками", – обьяснил ситуацию спортивный директор Ганновера Герхард Зубер.

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коронавирус Тимо Хюберс Тимо Хюберс Ганновер Ганновер Германия
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