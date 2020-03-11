toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ КОРОНАВИРУС ВАЛЕНСИЯ - АТАЛАНТА ЛИВЕРПУЛЬ - АТЛЕТИКО ПСЖ - БОРУССИЯ ДОРТМУНД

Сын победителя Лиги чемпионов в составе Милана заболел коронавирусом

14:36 115 Читати українською
Сын победителя Лиги чемпионов в составе Милана заболел коронавирусом
Алессандро Фавалли / фото из открытых источников

Игрок клуба Серии С стал одной из жертв эпидемии коронавируса в Италии – его отец был в составе легендарного Милана, который выигрывал Лигу чемпионов.

Сын экс-защитника Джузеппе Фавалли Алессандро стал одним из первых футболистов, которые заболели коронавирусом, информирует La Gazzetta dello Sport.

Звезды Наполи замечены в длиннющей очереди в супермаркет – Италия в страшной панике из-за коронавируса

"Чемпионаты остановили поздно, надеюсь сыграть после вынужденного перерыва. Я заразился и скажу вам, что вернусь еще сильнее", – приводит слова Фавалли издание.

Добавим, что его отец, Фавалли выступал за Интер, Лацио, Милан и сборную Италии и побеждал в Лиге чемпионов 2006/07.

Коронавірус атакує: усі можливі сценарії футбольного сезону – від зміщення календаря до повного колапсу

blog_ava
УЕФА проконсультировался с ВОЗ относительно переноса Евро-2020 – известно решение
08:51
579
Теги
коронавирус Милан Милан Италия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
17
мин
Динамо Киев
19:30
Александрия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук