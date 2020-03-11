Сын победителя Лиги чемпионов в составе Милана заболел коронавирусом

Игрок клуба Серии С стал одной из жертв эпидемии коронавируса в Италии – его отец был в составе легендарного Милана, который выигрывал Лигу чемпионов.

Сын экс-защитника Джузеппе Фавалли Алессандро стал одним из первых футболистов, которые заболели коронавирусом, информирует La Gazzetta dello Sport.

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"Чемпионаты остановили поздно, надеюсь сыграть после вынужденного перерыва. Я заразился и скажу вам, что вернусь еще сильнее", – приводит слова Фавалли издание.

Добавим, что его отец, Фавалли выступал за Интер, Лацио, Милан и сборную Италии и побеждал в Лиге чемпионов 2006/07.

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