В понедельник, 8-го января, стало известно о кончине главной легенды немецкого футбола Франца Беккенбауэра. Его бывший партнёр по сборной Германии Берти Фогтс, выступавший на позиции опорного полузащитника, предложил почтить память "императора" переименованием в его честь национального Кубка.

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"Важно, чтобы его имя не кануло в забвение. Возможно, немецкой Федерации стоит подумать о том, чтобы назвать Кубок Германии в честь Беккенбауэра. Германия потеряла своего величайшего футболиста. Если вынести Пеле за скобки, именно Франц был лучшим в мире", – отметил Фогтс в комментарии Rheinischen Post.

Фогтс и Беккенбауэр вместе выиграли чемпионат мира 1974 года.

Отметим, что национальные турниры редко называются в честь легендарных футболистов. Так, в Нидерландах Суперкубок страны назван в честь Йохана Кройфа.

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