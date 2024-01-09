У понеділок, 8-го січня, стало відомо про смерть головної легенди німецького футболу Франца Бекенбауера. Його колишній партнер по збірній Німеччини Берті Фогтс, який виступав на позиції опорного півзахисника, запропонував вшанувати пам'ять "імператора" перейменуванням на його честь національного Кубка.

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"Важливо, щоб його ім'я не кануло в забуття. Можливо, німецькій Федерації варто подумати про те, щоб назвати Кубок Німеччини на честь Бекенбауера. Німеччина втратила свого найбільшого футболіста. Якщо винести Пеле за дужки, саме Франц був найкращим у світі", – зазначив Фогтс у коментарі Rheinischen Post.

Фогтс і Бекенбауер разом виграли чемпіонат світу 1974 року.

Зазначимо, що національні турніри рідко називаються на честь легендарних футболістів. Так, у Нідерландах Суперкубок країни названо на честь Йохана Кройфа.

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