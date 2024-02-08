Александер Чеферин заявил на конгрессе в Париже, что не будет баллотироваться на следующих выборах президента УЕФА.

Чеферин принял сенсационное решение не подавать заявку на выборы президента УЕФА, несмотря на то, что одобренная сегодня поправка позволяет ему баллотироваться еще на один срок, до 2031 года. Об этом информирует AS.

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"Я устал. Мы пострадали от коронавируса, Суперлиги, морального превосходства критиков, тех, кто говорит, что в УЕФА нет единства. Я счастлив и горжусь тем, что был капитаном корабля, который прошел сквозь шторм.

Я думал об этом 6 или 7 месяцев. Я не хотел говорить об этом раньше, чтобы не изменить решение Федераций по поправке, по которой проголосовали сегодня. Не все в футболе похожи на клоунов", – сказал действующий президент УЕФА. Таким образом, он продолжит занимать свою должность только до 2027 года.

Напомним, что ранее советник Чеферина Звонимир Бобан подал в отставку в знак протеста против выдвижения Чеферина на очередной срок.

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