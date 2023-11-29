IFAB дал согласие на эксперимент с временными удалениями в ведущих соревнованиях Европы. Как информирует The Telegraph, нововведение может коснуться АПЛ уже в следующем сезоне.

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Сообщается, что судьи смогут на 10 минут удалять с поля игроков, тяжесть нарушения правил которых не заслуживает крайней меры (красной карточки), но слишком серьезна для предупреждения. Согласно источнику, речь идёт о "циничных" тактических фолах – таких, как нарушение правил Джорджо Кьеллини против Букайо Сака в финале Евро-2020. Центральный защитник сборной Италии схватил своего визави за футболку и свалил на газон.

Временные удаления – привычное дело для хоккея. Правда, в этом виде спорта игроков удаляют на 2 минуты.

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