IFAB дала згоду на експеримент із тимчасовими вилученнями у провідних змаганнях Європи. Як інформує The Telegraph, нововведення може торкнутися АПЛ уже наступного сезону.

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Повідомляється, що судді зможуть на 10 хвилин видаляти з поля гравців, тяжкість порушення правил яких не заслуговує на червону картку, але занадто серйозна для попередження. Згідно з джерелом, йдеться про "цинічні" тактичні фоли – такі, як порушення правил Джорджо К'єлліні проти Букайо Сака у фіналі Євро-2020. Центральний захисник збірної Італії схопив свого візаві за футболку і звалив на газон.

Тимчасові вилучення – звична справа для хокею. Щоправда, у цьому виді спорту гравців вилучають на 2 хвилини.

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