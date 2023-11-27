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Центральный защитник Брайтона Льюис Данк заработал двухматчевую дисквалификацию.
В матче с Ноттингем Форест Данк заработал удаление после того, как поставил под сомнение решение главного арбитра Энтони Тейлора назначить пенальти в ворота его команды. Рефери принял сложное решение после видеопросмотра. После того как Данк выразил ему своё недовольство, Тейлор достал из кармана красную карточку.
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Как информирует ВВС, Люис не называл Тейлора "мошенником", но прямая красная карточка в таких ситуациях показывается только за оскорбительные выражения, что влечёт за собой двухматчевую дисквалификацию.
Данк стал первым игроком с января 2008 года, который непосредственно во время матча был удалён за оскорбление судьи. В последнем таком инциденте был замечен полузащитник Манчестер Юнайтед Алан Смит.
Капитан Брайтона будет вынужден пропустить два матча АПЛ – с Челси Михаила Мудрика и Брентфордом Егора Ярмолюка.
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