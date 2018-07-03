В ФК Львов на просмотр прибыла группа бразильских футболистов

Новичок УПЛ ФК Львов продолжает подготовку к началу нового сезона.

2 июля стартовал третий и заключительный учебно-тренировочный сбор ФК Львов в рамках подготовки "сине-золотых львов" до начала сезона 2018/2019 годов. Он продлится до 15 июля, за это время они проведут пять контрольных встреч, информирует официальный сайт львовян.

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Также сообщается, что на просмотре в клубе находится группа бразильских футболистов, и уже вскоре будет обнародовано, кто из новичков пополнит состав львовского коллектива. Планируется, что в ближайшее время также станет известно и имя нового главного тренера команды.

Отметим, что на прошлой неделе Львов прекратил сотрудничество с Демченко, который работал с ровенским Вересом весной. После сезона 2017/18 Верес сменил название на Львов и продолжит выступления в УПЛ и останется во Львове.