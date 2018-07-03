Диого Ринкон возглавит Львов, – СМИ

Фактический новичок Премьер-лиги – Львов – определился с новым главным тренером. Им должен стать бывший игрок киевского Динамо Диого Ринкон.

Диого Ринкон возглавит Львов, сообщает Динамомания.

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По информации издания, 38-летний бразилец вскоре будет представлен в статусе главного тренера "горожан". Должность спортивного директора может занять еще один бразилец – бывший нападающий львовских Карпат Вильям Роша Батиста. Диого Ринкон в 2002-2009 гг. играл за киевское Динамо и считается лучшим бразильским легионером в истории клуба.

Отметим, что на прошлой неделе Львов прекратил сотрудничество с Демченко, который работал с ровенским Вересом весной. После сезона 2017/18 Верес сменил название на Львов и продолжит выступления в УПЛ и останется во Львове.