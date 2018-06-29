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Львов прекратил сотрудничество с Демченко

16:31 108 Читати українською
Львов прекратил сотрудничество с Демченко
Андрей Демченко / фото: ФК Верес

ФК Львов прекратил сотрудничество с и.о. главного тренера Андреем Демченко.

Андрей Демченко больше не является тренером Львова, сообщает пресс-служба львовского клуба.

УЕФА контактирует с ФФУ по замене Вереса на ФК Львов

Руководство львовян прекратило сотрудничество со специалистом, так как стороны не пришли к согласию относительно условий нового контракта.

Сейчас ведутся поиски нового главного тренера. Ранее сообщалось, что им может стать бывший наставник Вереса Владимир Мазяр.

Теги
Львов Львов Андрей Демченко Андрей Демченко
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