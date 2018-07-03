В ФК Львів на перегляд прибула група бразильських футболістів

Новачок УПЛ ФК Львів продовжує підготовку до початку нового сезону.

2 липня стартував третій та заключний навчально-тренувальний збір ФК Львів у межах підготовки “синьо-золотих левів” до початку сезону 2018/2019 років. Він триватиме до 15 липня, за цей час вони проведуть п’ять контрольних зустрічей, інформує офіційний сайт львів'ян.

Діого Рінкон очолить Львів, – ЗМІ

Також повідомляється, що на перегляді у клубі знаходиться група бразильських футболістів, і вже незабаром буде оприлюднено, хто з новачків поповнить склад львівського колективу. Планується, що найближчим часом також стане відоме і ім’я нового головного тренера команди.

Відзначимо, що минулого тижня Львів припинив співпрацю з Демченком, який працював із рівненським Вересом навесні. Після сезону 2017/18 Верес змінив назву на Львів та продовжить виступи в УПЛ і залишиться у Львові.